AGENZIE SCOMMESSE: Serie C girone C, Benevento favorito per la vittoria davanti al Catania

Cosa dicono le agenzie di scommesse in merito alle squadre principalmente favorite per la promozione diretta in Serie B? Come ogni anno, i bookmaker si sbilanciano in tal senso. In questo momento, quando sono trascorse le prime due giornate di campionato, nel girone C di Serie C l’agenza Eurobet indica il Benevento come prima candidata alla vittoria del torneo (2.50). Completano il podio Catania (3.50) e Salernitana (4.00), rispettivamente al secondo e terzo posto.

Seguono Crotone e Trapani, entrambe a quota 10.00. Poi Potenza (12.00), Atalanta U23 (15.00) e Audace Cerignola (15.00). Quote nettamente elevate per Foggia (101.00), Latina (101.00), Siracusa (101.00) e Cavese (151.00). In mezzo, tra il nono ed il sedicesimo posto, ecco Casarano (25.00), AZ Picerno (51.00), Casertana (51.00), Giugliano (51.00), Monopoli (51.00), Cosenza (71.00), Sorrento (71.00) e Team Altamura (71.00). Da notare, in particolare, la scarsa fiducia nei confronti del Cosenza retrocesso dalla B. Il campionato è lungo, lo scenario può cambiare in qualsiasi momento ma, intanto, gli scommettitori puntano in primis sul Benevento allenato da Gaetano Auteri, riconfermato alla guida tecnica della squadra. A parlare con i fatti, comunque, sarà sempre e solo il rettangolo verde.

