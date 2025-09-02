martedì, 2 Settembre 2025
ALLEGRETTO: dal possibile trasferimento alla permanenza, proverà a giocarsi fino in fondo le sue carte

foto Catania FC

Terminata l’avventura playoff nella passata stagione a Pescara, il difensore del Catania Andrea Allegretto a maggio mise in evidenzia la spinta incessante dei tifosi rossazzurri ringraziando, via social, la città per le emozioni vissute ed i compagni per averlo fatto sentire da subito uno di loro, sottolineando di avere l’obiettivo di ripartire più forte e determinato che mai. Nei giorni conclusivi del mercato estivo, come confermato dallo stesso direttore sportivo Ivano Pastore, il difensore aveva espresso la volontà di giocare di più, ricercando una nuova sistemazione. L’eventuale cessione di Allegretto, come già riportato in più occasioni, avrebbe spianato la strada verso l’approdo sotto l’Etna del difensore Paolo Frascatore dall’Avellino. Alla fine l’ex Picerno ha rifiutato alcune proposte e, dopo attente riflessioni, ha preferito non muoversi dalla sponda rossazzurra della Sicilia.

Lo stesso Pastore ha chiarito che il difensore è comunque soddisfatto di rimanere e, una volta chiusa la sessione estiva del calciomercato, prontissimo a lottare per la conquista del posto da titolare con Celli. Prelevato dal Catania a gennaio facendo registrare una buona plusvalenza per le casse del Picerno, obiettivamente finora il 24enne calciatore napoletano non ha trovato molto spazio alle pendici dell’Etna. Da qui in avanti, però, proverà a sfruttare le occasioni che si presenteranno dando tutto per la causa rossazzurra e, soprattutto, dimostrando a pieno titolo di avere le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio all’interno della rosa.

