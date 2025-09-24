giovedì, 25 Settembre 2025
ARONICA a Telecolor: “Per noi un risultato positivo contro una grande squadra”

L’allenatore del Trapani, Salvatore Aronica, commenta il pareggio con il Catania del Provinciale rispondendo alle domande dei giornalisti e degli opinionisti di Telecolor. Ecco cosa ha detto:

“Nel primo tempo il Catania ha fatto molto bene e ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa siamo riusciti a sistemare tatticamente alcune cose. Un risultato positivo, importante per noi contro un grande avversario. Accettiamo il risultato, uno spot bello per la Sicilia stasera. Volevamo azzerare la penalizzazione il prima possibile. La classifica dice che siamo a 4 punti, dobbiamo lavorare per risalire la china. Quando puoi costruire la squadra dal ritiro sicuramente è un vantaggio, entrare in corsa porta a qualche difficoltà: ho lavorato molto in estate con la società, con il direttore, per costruire questo gruppo”.

