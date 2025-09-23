ARONICA (all. Trapani): “Il derby perde qualcosa senza tifosi del Catania, ma buon per noi. C’è da stare attenti, siamo pronti”

Le parole di Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, in vista del derby siciliano col Catania in programma mercoledì sera al “Provinciale”:

“Settimana impegnativa con il turno infrasettimanale, siamo alla vigilia di una gara molto importante, un derby. So che significa giocare un derby, viverlo, quanto conta per la tifoseria, per la piazza e la società. Ci siamo preparati bene, anche se il tempo per recuperare le forze è poco sia per noi che per loro. E’ importante avere a disposizione una rosa ampia come la nostra che ci permette di ruotare, dosare le energie, cercando di chiamare in causa più elementi possibili per dividere parzialmente le gare settimanali”.

“Mi aspetto un ‘Provinciale’ gremito perchè la squadra si sta comportando molto bene, c’è grande entusiasmo, si è ritrovata l’alchimia tifosi-squadra, questo è molto importante e per noi giocare in casa rappresenta un quid in più. Mi aspetto tante presenze sugli spalti per spingere i ragazzi. Tifoserie gemllate ma tifosi etnei assenti? Sono decisioni che non dipendono da noi. Un derby siciliano è sempre bello, io ne ho giocati tanti col Messina e col Palermo, qualcosa perde quando manca il pubblico avversario. Buon per noi che avremo ancora più tifosi dalla nostra parte, quindi non ci saranno distrazioni”.

“Il Catania è una squadra che si annovera tra quelle potenzialmente in lotta per la vittoria del campionato. Hanno costruito un grande gruppo, già lo scorso anno il Catania ha investito tanto. Una squadra che occupa le posizioni d’alta classifica, ci sarà da stare molto attenti perchè hanno dei giocatori di valore, individualità importanti, squadra e società non hanno nascosto gli obiettivi”.

“Noi abbiamo azzerato la penalizzazione, veniamo da un trend positivo. Domenica con un pizzico di attenzione in più avremmo potuto conquistare un risultato importante ad Altamura. Mi aspetto di recuperare più elementi possibili visto che Vazquez e Stramaccioni sono usciti anzitempo dal campo a causa di problemi fisici. Siamo pronti a battagliare in occasione di un derby molto avvincente, disputando una grande gara. Non abbiamo recuperato Nicoli a causa di una botta ma rientrano Carriero e parecchie individualità”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***