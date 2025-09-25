giovedì, 25 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoARONICA (all. Trapani): "Nulla da rimproverare ai ragazzi, ma potevamo essere più...
Calcio SicilianoDerbyIntervisteLega ProPrimo Piano

ARONICA (all. Trapani): “Nulla da rimproverare ai ragazzi, ma potevamo essere più cinici”

Redazione
By Redazione
0
166

Così l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica in sala stampa, nel commentare la partita pareggiata in casa contro il Catania:

“I ragazzi volevano portare a casa il bottino pieno ma il pari in un derby così impotante contro un avversario di questo valore va preso con grande entusiasmo e orgoglio anche perchè avevamo giocato tre giorni prima e c’era poco tempo per recuperare. Detto questo, avendo avuto la possibilità di passare in vantaggio bisognava essere un pò più cinici per chiudere la partita. Avevamo avuto una mezza occasione in ripartenza con Canotto che ha battezzato una scelta diversa tirando in porta, si sa gli attaccanti vivono per il gol e quindi non si può rimproverare nulla ma se c’è da fare un appunto ai ragazzi è stato questo poco cinismo”.

“Grandissima partita per il resto, abbiamo subito l’1-1 quando se l’arbitro fosse stato più celere nel fare rientrare Salines potevamo difenderci in modo diverso. Il rammarico più che altro è avere subito gol in un momento in cui stavamo andando bene, ripartivamo e potevamo chiudere la partita. Nei primi 30 minuti abbiamo palleggiato molto bene, il Catania ci veniva dietro e non riusciva a rubarci palla, poi ci siamo abbassati notevolmente ed i rossazzurri ci stavano mettendo in difficoltà. A fine primo tempo ho dovuto correggere questo atteggiamento perchè prima o poi avremmo preso gol. Alzando il baricentro abbiamo ripreso il pallino del gioco entrando in campo con un piglio diverso nel secondo tempo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DALLA SALA STAMPA – Corbari: “Pari molto positivo se vinciamo domenica, siamo cresciuti mentalmente”; Napoli: “Prestazione che ci dà consapevolezza, il nostro un gruppo sano”
Articolo successivo
TRAPANI – Galeotti e Fischnaller: “Tenuto molto bene il campo, prevale il rammarico per la mancata vittoria contro una squadra fortissima”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web