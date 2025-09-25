ARONICA (all. Trapani): “Nulla da rimproverare ai ragazzi, ma potevamo essere più cinici”

Così l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica in sala stampa, nel commentare la partita pareggiata in casa contro il Catania:

“I ragazzi volevano portare a casa il bottino pieno ma il pari in un derby così impotante contro un avversario di questo valore va preso con grande entusiasmo e orgoglio anche perchè avevamo giocato tre giorni prima e c’era poco tempo per recuperare. Detto questo, avendo avuto la possibilità di passare in vantaggio bisognava essere un pò più cinici per chiudere la partita. Avevamo avuto una mezza occasione in ripartenza con Canotto che ha battezzato una scelta diversa tirando in porta, si sa gli attaccanti vivono per il gol e quindi non si può rimproverare nulla ma se c’è da fare un appunto ai ragazzi è stato questo poco cinismo”.

“Grandissima partita per il resto, abbiamo subito l’1-1 quando se l’arbitro fosse stato più celere nel fare rientrare Salines potevamo difenderci in modo diverso. Il rammarico più che altro è avere subito gol in un momento in cui stavamo andando bene, ripartivamo e potevamo chiudere la partita. Nei primi 30 minuti abbiamo palleggiato molto bene, il Catania ci veniva dietro e non riusciva a rubarci palla, poi ci siamo abbassati notevolmente ed i rossazzurri ci stavano mettendo in difficoltà. A fine primo tempo ho dovuto correggere questo atteggiamento perchè prima o poi avremmo preso gol. Alzando il baricentro abbiamo ripreso il pallino del gioco entrando in campo con un piglio diverso nel secondo tempo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***