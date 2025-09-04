ASS. PARISI: “Catania, società sempre più organizzata. Ci sono gli ingredienti per fare bene”

Così l’assessore comunale Sergio Parisi in sede di presentazione della squadra rossazzurra a Palazzo degli Elefanti: “Vale la pena ricordare da dove siamo partiti. Da quella primavera maledetta del 2022, il fallimento del Calcio Catania, iniziando immediatamente l’iter per l’assegnazione del titolo in Serie D ripartendo con il Gruppo Pelligra. Ricordo l’inizio del campionato a Ragusa, emozione staordinaria. Ora ci apprestiamo ad affrontare la quarta stagione sotto la gestione Pelligra. Nel frattempo abbiamo riqualificato lo stadio, ricordo quel che si è fatto per quanto concerne il campo di Nesima. Sul piano sportivo la squadra ha anche registrato la vittoria storica della Coppa Italia di C, uscendo a testa alta nei playoff in campionato ad Avellino e Pescara, in quest’ultimo caso vincendo sul campo di un avversario che ha, poi, vinto gli spareggi promozione. E’ bene ricordare che si è andato avanti, la società si è sempre più organizzata. E’ stato confermato il mister per il secondo anno di fila, segno di continuità al lavoro svolto. Cresciamo insieme con la città, l’amministrazione comunale è stata sempre vicina al calcio e alla squadra. Ci sono davvero tutti gli ingredienti per fare bene”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***