ATTACCO | Tante frecce nel reparto offensivo, con Forte e Caturano un Catania a trazione anteriore

Per sviluppare un’idea di squadra competitiva il Catania si è dotato di un arco con tante frecce. La forza della squadra parte da dietro: tre clean sheet e una retroguardia di ferro a protezione dei legni rossazzurri, con una mediana “di lotta e di governo” e un reparto offensivo ben assortito ci sono tutti gli ingredienti per far bene e sognare in grande stile. Il lavoro di mister Toscano sta dando i primi frutti ma serve costanza, sudore e sacrificio per alimentare ambizioni di vertice.

Il reparto offensivo poggia su un costante lavoro di rifinitura del gioco da parte dei due trequartisti schierati alle spalle del riferimento centrale. La batteria composta da Jimenez, Cicerelli, D’Ausilio e Stoppa garantisce estro, fantasia, rapidità di gamba e di pensiero. La manovra del Catania poggia sull’inventiva di questi giocatori, a cui Toscano chiede anche un estenuante lavoro di ripiegamento in fase di non possesso. Fase difensiva a cui non si sottrae neppure la prima punta di ruolo. Già dalle prime partite si è visto come Francesco Forte sia un attaccante abile nel giocare spalle alla porta, difendere il pallone dal marcatore avversario e partecipare attivamente alla costruzione della manovra.

L’ex punta di Juve Stabia e Venezia al momento rappresenta una certezza dello scacchiere tattico etneo al pari del “jolly” offensivo Gabriel Lunetta, elemento fondamentale del gioco rossazzurro per forza fisica, tecnica e adattabilità a ricoprire più ruoli: esterno sinistro, trequartista, prima o seconda punta. Un ampio ventaglio di soluzioni che vede anche la presenza di una pedina rapida e brevilinea come Alex Rolfini e di un centravanti più strutturato come Salvatore Caturano. L’ex capitano del Potenza è un giocatore in grado sia di fare reparto da solo che di essere affiancato da un attaccante più mobile. In tal senso ci si chiede se sia possibile una coesistenza tattica con Francesco Forte in modo da presentare un Catania a trazione anteriore all’interno del disegno tattico di mister Toscano.

