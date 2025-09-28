AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. D’Ausilio e Cicerelli in panchina, Caturano non disponibile

Le formazioni ufficiali di Audace Cerignola e Catania, avversari allo stadio “Domenico Monterisi” per la settima giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano apporta una modifica all’undici di partenza rispetto alla formazione scesa in campo contro il Trapani, inserendo Stoppa al posto di Cicerelli, che va in panchina. Non figura tra i rossazzurri disponibili Caturano, mentre anticipa di una settimana il rientro D’Ausilio. Gli ofantini di mister Maiuri (squalificato, al suo posto il vice Felice Scotto) oppongono al Catania, almeno inizialmente, un 3-5-2 con Russo e Bianchini preferiti rispettivamente a D’Orazio e Ruggiero.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli, Visentin; Vitale, Paolucci, Cretella, Bianchini, Russo; Cuppone, Emmausso.

A disp. di Scotto: Fares, Iliev, Cocorocchio, Labranca, Ligi, Parlato, D’Orazio, Spaltro, Ruggiero, Ianzano, Moreso, Sainz-Maza, Ballabile, Dabizas, Gambale.



CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini; Casasola, Corbari, Di Tacchio (C), Celli; Stoppa, Lunetta; Forte.

A disp. di Napoli: Bethers, Bottaro, Allegretto, Donnarumma, Raimo, Quiroz, Quaini, Forti, Cicerelli, Jimenez, D’Ausilio.

