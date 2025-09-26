AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Seconda quanto informa la S.S. Audace Cerignola, per la gara Audace Cerignola-Catania, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha confermato la disposizione della vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catania esclusivamente per il Settore Ospiti dello stadio “Domenico Monterisi” e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Catania Fc”. I tagliandi sono in vendita presso i punti vendita Etes (a Catania “PUNTOTICKET” di Astone Giovanni, Viale della Libertà 91) – ed online, al costo di euro 13 (più diritti di prevendita) fino alle ore 19 di sabato 27 settembre.

