venerdì, 26 Settembre 2025
HomeCatania NewsAUDACE CERIGNOLA-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti
Catania NewsComunicati StampaLega ProPrimo Piano

AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Seconda quanto informa la S.S. Audace Cerignola, per la gara Audace Cerignola-Catania, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha confermato la disposizione della vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catania esclusivamente per il Settore Ospiti dello stadio “Domenico Monterisi” e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Catania Fc”. I tagliandi sono in vendita presso i punti vendita Etes (a Catania “PUNTOTICKET” di Astone Giovanni, Viale della Libertà 91) – ed online, al costo di euro 13 (più diritti di prevendita) fino alle ore 19 di sabato 27 settembre.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: Trapani, nessuno sconto dalla giustizia sportiva. Confermato il -8
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web