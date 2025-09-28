AUDACE CERIGNOLA 0-0 CATANIA: tabellino e statistiche partita

SOCIETA’ SPORTIVA AUDACE CERIGNOLA vs CATANIA FOOTBALL CLUB
Stadio “Domenico Monterisi” – Cerignola (FG)
MARCATORI:
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli (C), Visentin; Vitale, Paolucci (65′ Spaltro), Cretella (72′ Ruggiero), Bianchini (45′ Moreso), Russo; Cuppone (71′ Gambale), Emmausso (86′ D’Orazio).
A disp. di Scotto: Fares, Iliev, Cocorocchio, Labranca, Ligi, Parlato, Ianzano, Sainz-Maza, Ballabile, Dabizas.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini (45′ Donnarumma); Casasola (84′ Raimo), Corbari, Di Tacchio (C) (84′ Quaini), Celli; Stoppa (57′ Cicerelli), Lunetta; Forte (27′ Jimenez).
A disp. di Napoli: Bethers, Bottaro, Allegretto, Quiroz, Forti, D’Ausilio.
ARBITRO: Stefano Striamo (Salerno)
PRIMO ASSISTENTE: Alessandro Marchese (Napoli)
SECONDO ASSISTENTE: Luigi Ferraro (Frattamaggiore)
QUARTO UFFICIALE: Alessandro Recchia (Brindisi)
OPERATORE FVS: Cristian Robilotta (Sala Consilina)
AMMONITI: Cretella, Moreso, Di Tacchio
ESPULSI:
NOTE: 5′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 2 – 0
CROSS: 27 – 14
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 8 – 5
TIRI IN PORTA: 5 – 3
TIRI DENTRO L’AREA: 8 – 1
TIRI DA FUORI AREA: 2 – 5
TIRI FUORI: 5 – 3
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 0
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 7 – 0
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 4
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 4 – 0
PALI/TRAVERSE: 1 – 0
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 6 – 3
RIMESSE DAL FONDO: 4 – 13
RIMESSE LATERALI: 19 – 15
FUORIGIOCO: 1 – 3
FALLI COMMESSI: 12 – 12
POSSESSO PALLA: 69% – 31%
