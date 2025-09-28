domenica, 28 Settembre 2025
AUDACE CERIGNOLA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro l’Audace Cerignola allo stadio “Domenico Monterisi” per la settima giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C. 0-0 al triplice fischio dell’arbitro, terzo risultato utile consecutivo per entrambe le squadre: tre pareggi di fila per il Catania, una vittoria e due pari per gli ofantini.

Al di là del fatto che nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol nell’arco dei 90′ più recupero e senza subire alcuna rete, è venuta fuori una partita che ha visto i padroni di casa costruire diverse occasioni. La traversa, le parate di Dini ed un pò di sfortuna hanno negato la rete al Cerignola. Il Catania ha rischiato seriamente il ko in più circostanze, subendo a lungo la spinta dei padroni di casa e producendo poche occasioni. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Audace Cerignola 0-0 Catania, gli highlights

