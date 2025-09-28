AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Settimo impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo il pareggio esterno maturato contro il Trapani, il Catania ha affrontato l’Audace Cerignola allo stadio “Domenico Monterisi”. Risultato finale di 0-0. Ancora un pari, dunque, per la formazione etnea. Il terzo consecutivo se consideriamo anche quello precedentemente maturato tra le mura amiche sfidando il Sorrento.
Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo pugliese. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:
***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***