AUDACE CERIGNOLA: i convocati in vista del Catania

L’Audace Cerignola ha diramato la lista dei convocati per il confronto casalingo col Catania, in programma quest’oggi con fischio d’inizio alle 17:30. Non figurano nell’elenco delle convocazioni il portiere Rizzuto, i difensori Gasbarro e Giuliodori. Sono 26 i calciatori a disposizione, tra questi l’ex attaccante rossazzurro Michele Emmausso, autore di 3 gol in questo campionato. Eccoli di seguito riportati, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Greco, Fares, Iliev
DIFENSORI – Cocorocchio, Labranca, Ligi, Martinelli, Parlato, Russo, Spaltro, Todisco, Visentin
CENTROCAMPISTI – Bianchini, Cretella, D’Orazio, Ianzano, Moreso, Paolucci, Ruggiero, Sainz-Maza, Vitale
ATTACCANTI – Ballabile, Cuppone, Dabizas, Emmausso, Gambale

