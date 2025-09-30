AVV. MUNZONE: “Siracusa in difficoltà ma il Catania non sta tanto meglio. Caturano, mi auguro aspettative rispettate”

Carmelo Munzone, ex responsabile dell’area legale in orbita Calcio Catania, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television commenta il pari del Catania a Cerignola ed il prossimo impegno stagionale con il Siracusa:

“Quando il Catania gioca in casa c’è un atteggiamento generalmente più sicuro che invece manca in trasferta. Il campo ha detto che il Catania ha avuto un atteggiamento assolutamente rinunciatario nel primo tempo a Cerignola, solo con l’ingresso di Cicerelli e gli altri si è fatto qualcosina in più ma poi i padroni di casa hanno ripreso l’andazzo del primo tempo mettendo in difficoltà i rossazzurri, con padronanza del campo. Mancavano pedine importanti. Gli ofantini sono in condizioni ottime, provengono da risultati positivi e sono assolutamente in salute. Bisogna capire se il Catania ha avuto un problema mentale, di approccio alla gara, fisico, oppure strategicamente si è scelto di sfruttare le ripartenze”.

“E’ stato un punto guadagnato per il Catania in virtù di una prestazione ben al di sotto delle aspettative. Queste partite se non le vinci è meglio non perderle, e per fortuna il Catania ha avuto un Dini in più come già dimostrato in precedenti occasioni. A Trapani il Catania avrebbe potuto, magari, ottenere un risultato più importante ma a Cerignola si è visto molto poco davvero. Il fatto che il Catania abbia sostenuto una doppia trasferta nel giro di pochi giorni è un fattore che incide in preparazione della gara”.

“Catania-Siracusa è un derby. E i derby hanno sempre una storia a parte, ma i valori delle due squadre sono assolutamente differenti, il Siracusa è in grande difficoltà. Il Catania non sta tanto meglio, non è in forma, le prestazioni sono diverse rispetto alle gare iniziali. Viene da prove altalenanti ed è alle prese con defezioni importanti. In un derby può accadere di tutto ed il Siracusa verrà al ‘Massimino’ con lo spirito di chi ha bisogno di punti, non mi aspetto comunque con un atteggiamento arrembante. Facendo un’analisi delle due rose, ovviamente i rossazzurri partono favoriti per dotazione tecnica e valore. Mi sarei aspettato qualcosa di diverso dal Siracusa. Città e presidente hanno entusiasmo, ma evidentemente anche la partenza ritardata in chiave mercato non li ha agevolati. Sono arrivati tanti giovani. Siracusa potrebbe stare tranquillamente in C con una squadra più dotata”.

“Mi auguro che Caturano faccia il suo esordio domenica, ha tutte le caratteristiche di un attaccante d’area di rigore ed esperto. L’auspicio è che le aspettative siano rispettate perchè Caturano possiede grande esperienza in questa categoria ed ha segnato anche dei gol importanti”.

