BREVE: “Bravi i ‘vecchi’ a far capire ai nuovi il significato di vestire la maglia del Catania”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo la vittoria rossazzurra sul campo della Cavese:

“Nel primo tempo c’erano veramente pochi spazi perchè la Cavese si difendeva bene ed era molto aggressiva in tutti i duelli, riducendo lo spazio soprattutto sugli esterni dove il Catania può avere il dominio della gara sia con gli esterni a tutta fascia che con i trequartisti che si allargano, in questo caso la squadra di Toscano trovava poco spazio perchè nei duelli era forte la contrapposizione della Cavese. Nella ripresa invece è cresciuto molto il Catania, si è abbassato un pò l’ardore agonistico della Cavese passando i rossazzurri meritatamente in vantaggio. Il Catania poteva anche raddoppiare, ha avuto il pieno dominio della gara tranne che negli ultimi dieci minuti dove la Cavese ha messo tanti uomini offensivi e con quelle palle messe in mezzo poteva succedere di tutto”.

“Questo gruppo credo abbia capito cosa significhi giocare per il Catania, bravi tutti – i ‘vecchi’ soprattutto – ad aver fatto capire ai nuovi di calarsi subito in una realtà così importante. Il Catania è una squadra di categoria, esperta, che sa quando deve saper soffrire. Nel finale di Cava il Catania stava un pò ballando, ma ci sono momenti in cui bisogna sapere soffrire tutti insieme e questi ragazzi lo sanno fare. Il Catania ha avuto sempre la partita in pugno a Cava, dopo un primo tempo difficile in cui la Cavese ha tenuto botta nella ripresa il Catania è uscito fuori con tutta la sua forza”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***