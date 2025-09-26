BREVE: “Forte, polveri bagnate. Da Cicerelli mi aspetto di più. Jimenez, è la testa che fa la differenza”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il recente pareggio esterno a Trapani:

“A Trapani si è visto un Catania coraggioso, che ha avuto nella mezz’ora del primo tempo il dominio della gara con 4-5 palle gol limpidissime. Bisogna essere più cinici sicuramente. Nella ripresa, dopo il primo quarto d’ora dove è partito meglio il Trapani che ha trovato il gol e poteva raddoppiare, è uscito fuori di nuovo il Catania grazie anche all’ingresso di Donnarumma che ha dato intelligenza, qualità e corsa a sinistra mentre nel primo tempo si era spinto solo sulla desta. Subito dopo grande opportunità per il Catania di chiudere il match, purtroppo Forte era in giornata no dal punto di vista realizzativo, errore grave il suo su assist di Lunetta. Pareggio comunque importante che dà stimoli per continuare la stagione da protagonisti e con grande ambizione. Il Catania ha fermato un Trapani che era in un grande momento di forma e, ai punti, i rossazzurri avrebbero meritato la vittoria”.

“Forte nelle ultime gare ha avuto un pò le polveri bagnate. Era partito bene facendo gol nelle prime giornate, poi ha avuto qualche difficoltà, a Cosenza ha centrato un palo clamoroso e in casa col Sorrento ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra. A Trapani l’ho visto in ripresa sotto il profilo fisico e nei movimenti perchè si è sempre fatto trovare pronto, ma nel secondo tempo ha sbagliato quasi un rigore in movimento ed è stato un errore grave, doveva fare gol. Vedo in crescita Stoppa. Cicerelli è un pò appannato, magari Toscano sta pensando ad un’alternanza per fare rifiatare Cicerelli, partendo in panchina domenica e lanciando dal 1′ Stoppa. Da Cicerelli mi aspetto qualcosa in più. Il mancato rinnovo di Jimenez? Non diamo alibi ai giocatori. Gli farà bene un pò di panchina, diventerà di nuovo il calciatore che ricordiamo. E può giocare ovunque, anche in mezzo al campo, lo ha dimostrato lo scorso anno. E’ la testa che fa la differenza“.

