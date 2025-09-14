BRUTTA SCONFITTA: Catania, fatti un bagno d’umiltà. Poker del Cosenza

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Esame non superato. Il Catania crolla sotto i colpi del Cosenza. Sconfitta dei rossazzurri che interrompono in maniera brusca la serie di vittorie consecutive, uscendo nettamente sconfitti dal confronto con i lupi silani. 4-1 il risultato al “San Vito-Marulla”. Catania irriconoscibile rispetto alle precedenti apparizioni. Tanti giocatori sottotono, centrocampo in evidente difficoltà dove pesa come un macigno l’assenza di Aloi, infortunatosi nelle ultime ore. D’Ausilio sulla trequarti non incide, Jimenez in mezzo al campo viene ingabbiato, là davanti gli etnei riescono a rendersi pericolosi solo a sprazzi nella ripresa e, dietro, soffrono il dinamismo e la qualità dei padroni di casa, Florenzi e Mazzocchi su tutti.

Al 36′ Ricciardi sblocca il risultato: Contiliano pesca al centro Ricciardi che prima viene murato dalla difesa etnea e poi colpisce il palo. Al tentativo successivo Di Gennaro libera quando il pallone ha oltrepassato la linea di porta. Determinante il ricorso al FVS che decreta la regolarità del gol. Nella ripresa ti aspetti un atteggiamento diverso dal Catania, invece i cosentini hanno un impatto ancora migliore alla gara. Al 51′ arriva il raddoppio: conclusione da fuori area di Florenzi, Dini si fa sorprendere e la palla finisce in rete.

Il neo entrato Lunetta riapre la partita al minuto 69: Dametto pasticcia, Corbari recupera e allarga il gioco dalle parti di Casasola che serve di prima intenzione al centro dell’area Lunetta, il quale con uno scavetto supera Vettorel. Gara riaperta, continua a premere sull’acceleratore il Catania che, però, totalmente sbilanciato in avanti si fa infilare in contropiede al 76′: Kouan lanciato a rete batte Dini. La squadra di Toscano ha un sussulto d’orgoglio, con Forte colpisce l’incrocio dei pali a dieci metri dalla porta (82′). In pieno recupero, prima Langella cala il poker, poi Di Tacchio fa partire una botta micidiale dalla lunga distanza centrando in pieno la traversa. Allo scadere dei 7′ di recupero, fa festa il Cosenza che ottiene la prima vittoria stagionale. Il Catania riporta invece il primo ko in campionato e deve farsi un bagno d’umiltà.

