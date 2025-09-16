CALCIO FEMMINILE – Presentato il Racing Catania Women’s. Pagniello: “Molto presto Catania nelle leghe importanti in Italia e, speriamo, in Europa”

Presentato a Palazzo degli Elefanti il Racing Catania Women’s. Progetto di respiro internazionale annunciato dal Racing City Group, che mira attraverso la nascita di academy e club affiliati in giro per il mondo a costruire un vero e proprio percorso globale per giovani calciatrici. Staff composto da Morris Pagniello (presidente), Justin Davis (vice presidente), Enrico Strano (ex proprietario dell’Acireale Calcio), Alfio Messina (direttore esecutivo), Tuccio Tringale (direttore generale), Domenico Ventura (segretario-tesoriere). A guidare la formazione, mister Salvatore Mango, tecnico con esperienza in Serie A sulle panchine di Sampdoria e Napoli. Al suo fianco Peppe Scuto come direttore tecnico, figura storica del calcio femminile siciliano e fondatore del Catania Women’s; consigliere di club sig. Alberio, esperto di calcio locale; Julie Anne Quay membro del consiglio (coproprietaria del Barnsley Football Club e fondatrice Fifa 1904 brand.

“Questa città ha storia, tradizione e cultura sportiva, non è una scelta casuale”, le parole dei dirigenti. Presente anche Gianluca Zambrotta, testimonial d’eccezione del progetto: “Il calcio femminile in Italia si sta evolvendo. E’ cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Anche con l’avvento della presidente della Lega A femminile Federica Cappelletti. Sono stati fatti dei passi in avanti. Si sta investendo tanto. E’ un movimento in forte crescita, questo è un bene per tutto il movimento femminile. Si spera sempre che riescano a venire fuori calciatrici importanti per il movimento italiano ma anche per la Nazionale femminile”.

Morris Pagniello aggiunge: “Abbiamo scelto questa città perchè c’è tantissimo da dare. Vedo l’entusiasmo della gente. Abbiamo accanto a noi persone con buone intenzioni per la crescita di queto progetto. Credo che molto presto saremo nelle leghe importanti in Italia e speriamo anche in Europa”.

Anche Peppe Scuto parla del progetto: “Questa nuova avventura è già partita, abbiamo iniziato gli allenamenti il primo settembre con l’under 15 e 17. Dalla settimana scorsa si è aggregata anche la prima squadra. Stiamo procedendo per fare una stagione importante. Catania è sempre stata all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. In tutti gli sport al femminile Catania ha sempre brillato. Ora tocca anche al calcio, di nuovo, dopo la Jolly Componibili negli anni ’70”.

L’attaccante Marem Ndiongue sottolinea: “Un pò di emozione c’è sempre. E’ un nuovo progetto qui a Catania, una società molto seria, con tante ambizioni. Sono riusciti a portare un gruppo molto giovane, si partirà dall’Eccellenza con diversi obiettivi importanti da raggiungere speriamo nel futuro prossimo”.

L’assessore comunale Sergio Parisi afferma: “Quando nascono nuove realtà, a prescindere che siano maschili o femminile, è sempre una buona notizia, per una città che – come sostengo sempre – ha nello sport il fiore all’occhiello -. Questa presentazione è stata organizzata in grande stile nella sala consiliare”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***