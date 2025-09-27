sabato, 27 Settembre 2025
CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Ricorso rigettato, decisione assurda. Vedremo se andare al TAR…”

Il presidente del Trapani Valerio Antonini ha commentato, via social, l’arrivo del dispositivo di rigetto del ricorso presentato dalla società granata contro gli 8 punti di penalizzazione inflitti. Queste le sue parole: “PER ME UNA DECISIONE ASSURDA. Ma c’è una cosa che ho saputo ora e che mi ha SCONVOLTO. Le firme sono del Presidente BRANCA E MAIETTA. Voi direte, chi sono? Semplice, gli stessi che avevano rigettato il ricorso della Trapani Shark. Non so se ci rendiamo conto. Io sono andato al CONI per avere giustizia e vengo giudicato SEMPRE dalle stesse persone che mi avevano giudicato precedentemente! Una roba MADE IN ITALY. Vedremo se possibile andare al TAR, lo capiremo consultandoci con i nostri legali. Mi viene il dubbio che avevamo molto da dire e fare, altrimenti perché non assicurare un giudizio equo? C’era paura che poi avremmo ribaltato anche la sentenza della Shark? Ai posteri l’ardua sentenza”.

