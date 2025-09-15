lunedì, 15 Settembre 2025
CALCIO SICILIANO: dichiarato il fallimento dell’ACR Messina

foto meteoweb.eu

Ennesima pagina triste per il calcio siciliano. La sezione fallimentare del Tribunale di Messina ha deliberato infatti la liquidazione giudiziale dell’ACR Messina srl. Decretato, dunque, il fallimento della società peloritana, che già l’anno scorso era retrocesso sul campo in serie D con 14 punti di penalità da scontare nel campionato in corso. Il Tribunale non ha dato l’ok per la concessione dell’esercizio provvisorio. Resa vana la richiesta di proroga al 10 ottobre avanzata dai legali del presidente Stefano Alaimo, e – nel contempo – la possibilità di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti. La curatrice fallimentare Maria Di Renzo dovrà assicurarsi di trovare un nuovo proprietario attraverso un’asta pubblica per la prosecuzione dell’attività agonistica. Intanto il Tribunale chiederà a Figc e Lnd la possibilità di rinviare la prossima partita in calendario domenica in casa contro il Città di Gela.

