domenica, 28 Settembre 2025
CALCIO SICILIANO: Racing City Group interessato a rilanciare il Messina

Novità in casa Messina, dopo la liquidazione giudiziale dell’ACR. Presentata un’offerta irrevocabile d’acquisto ad opera del Racing City Group, di cui è socio e membro del Consiglio Direttivo Rosario Pelligra. I potenziali acquirenti del club si sono presentati dettagliatamente sulle pagine de La Sicilia con l’obiettivo di rilanciare l’Acr, “garantendo la stabilità del club per riportarlo al livello di visibilità internazionale, competitività e importanza che la sua comunità merita”. Ad affiancarli nell’operazione ci sarà un fondo d’investimenti con sede a Dubai. “Soltanto attraverso l’acquisizione da parte di “Racing City Group” e “Global Capital” si potrà concretizzare la nostra visione a lungo termine”. Prevedendo anche lo sviluppo di “programmi culturali aperti alla città, partite d’esibizione con leggende del calcio e la creazione di accademie calcistiche per offrire opportunità ai giovani talenti locali e collegarli con reti internazionali”, oltre che ammodernando le strutture di allenamento e gara.

