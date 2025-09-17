mercoledì, 17 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoCALCIO SICILIANO - Zenga pronto a mettere in mora il Siracusa
Calcio SicilianoEx RossoazzurriLega Pro

CALCIO SICILIANO – Zenga pronto a mettere in mora il Siracusa

Redazione
By Redazione
0
169

Walter Zenga intenzionato a mettere in mora il Siracusa, secondo quanto riportato da Sportitalia. Nuovo capitolo di una querelle iniziata qualche mese fa. L’ex brand ambassador azzurro, con esperienza anche sulle panchine di Catania e Palermo, vuole mettere in mora il club aretuseo per il mancato pagamento di cinque mensilità e rimborsi, il tutto per un totale di circa 25mila euro. L’incarico di Zenga la scorsa stagione prevedeva, oltre al supporto tecnico e organizzativo, la promozione del brand Siracusa attraverso l’attivazione di sponsor, contatti con i media e l’organizzazione di eventi. Tra le iniziative avviate, Zenga aveva citato collaborazioni per il torneo internazionale di Biella e per un’azienda di integratori alimentari. Tuttavia, nel corso dell’estate, le tensioni tra Zenga e il presidente Alessandro Ricci sono aumentate, portando ad una rottura definitiva.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Catania con Di Tacchio e Quaini in più a centrocampo. Toscano ha ricominciato a torchiare il gruppo”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI (Video): 17 settembre 2006, in 20mila per l’esordio casalingo del Catania al ritorno in A
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web