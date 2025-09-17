CALCIO SICILIANO – Zenga pronto a mettere in mora il Siracusa

Walter Zenga intenzionato a mettere in mora il Siracusa, secondo quanto riportato da Sportitalia. Nuovo capitolo di una querelle iniziata qualche mese fa. L’ex brand ambassador azzurro, con esperienza anche sulle panchine di Catania e Palermo, vuole mettere in mora il club aretuseo per il mancato pagamento di cinque mensilità e rimborsi, il tutto per un totale di circa 25mila euro. L’incarico di Zenga la scorsa stagione prevedeva, oltre al supporto tecnico e organizzativo, la promozione del brand Siracusa attraverso l’attivazione di sponsor, contatti con i media e l’organizzazione di eventi. Tra le iniziative avviate, Zenga aveva citato collaborazioni per il torneo internazionale di Biella e per un’azienda di integratori alimentari. Tuttavia, nel corso dell’estate, le tensioni tra Zenga e il presidente Alessandro Ricci sono aumentate, portando ad una rottura definitiva.

