CALENDARIO: chiusura mese al “Monterisi”, poi sarà un ottobre tosto per il Catania

Inizio settembre con vittoria sonante ai danni del Monopoli, proseguendo con la brutta sconfitta di Cosenza, il deludente pareggio interno con il Sorrento, il pari con segnali di ripresa a Trapani. Oggi la chiusura del mese sul campo dell’Audace Cerignola. Successivamente per il Catania si presenterà un ottobre ancora più intenso ed impegnativo. Domenica 5, ritorno al “Massimino” per affrontare un Siracusa motivatissimo a vendere cara la pelle. La settimana dopo, sabato 11 ottobre, il Catania sfiderà gli ex Zammarini e Del Fabro nella trasferta sempre ostica di Giugliano. In seguito, tra il 19 ed il 26, due domeniche “frizzanti” tra le mura amiche sfidando Salernitana e Benevento. L’insidioso match di Caserta venerdì 31 ottobre archivierà il mese. Gli esami non finiscono mai, i rossazzurri sono attesi da un ciclo di partite davvero niente male che potrebbero tracciare la strada del Catania in questo campionato.

