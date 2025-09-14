CANNAVO’ (Cosenza): “Sono palermitano ma non sento la rivalità col Catania, amo la Sicilia”

L’attaccante del Cosenza Kevin Cannavò rilascia alcune dichiarazioni in vista del match col Catania. Queste le sue parole in sala stampa:

“A causa delle vicende di mercato non ho svolto un ottimo ritiro, naturalmente non mi sento al 100% ma sono più vicino alla condizione migliore. Siamo alla quarta partita stagione, tutta la squadra in generale non può ancora essere al top della forma ma siamo in crescita. Aspettiamo ancora un mese, un mesetto e mezzo. A Cosenza mi trovo molto bene come città e con i compagni, siamo un gran gruppo, in tanti sono rimasti dalla passata stagione. Si è vista una crescita progressiva ed importante della squadra dalla gara di Monopoli”.

“Il mio ruolo? Ala sinistra, ma nella passata stagione ho fatto una stagione da quinto, iniziando da punta, ultimamente gioco a destra. Non ho una posizione preferita, do tutto in campo in qualsiasi posizione. Ritrovo l’allenatore Buscè, che ho avuto nella Primavera a Empoli. Gara speciale per me che sono di Palermo? Amo la Sicilia da Messina a Palermo passando per Agrigento. Non c’è amore a livello di tifoseria tra Palermo e Catania, ma io amo la mia terra, non sento questa rivalità col Catania, è una partita come le altre per me. Ci dispiace della situazione ambientale. Non conosco le dinamiche ma spero di vedere i nostri tifosi anche in casa, a Crotone erano presenti e ci hanno dato una grossa mano”.

