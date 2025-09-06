CASASOLA a Telecolor: “Duelli decisivi. Coreografia, che emozione. Ringraziamo i nostri tifosi dando tutto in campo”

Il laterale destro argentino Tiago Casasola, ai microfoni di Telecolor analizza la partita vinta col Monopoli e l’importante avvio di campionato:

“Siamo contenti, dovevamo partire col piede giusto e lo stiamo facendo, c’è entusiasmo e un gruppo che sta diventando pian pianino sempre più unito. Vincere aiuta a vincere, ancora c’è molto da fare ma penso che siamo sulla strada giusta. Curiamo con molta attenzione tutti i dettaglie delle partite del campo, non solo la parte relativa ai movimenti degli esterni. Dai difensori ai laterali, passando per i centrocampisti agli attaccanti, in tutti i casi penso che i duelli abbiano fatto la differenza nell’economia della gara”.

Il mio ruolo? In occasione di ogni partita le caratteristiche da mettere in campo possono cambiare, ma innanzitutto il mio ruolo va interpretato nella misura in cui supporto la fase difensiva, poi pensando anche ad attaccare. Abbiamo vinto tre differenti gare senza subire gol, per me che mi considero prima di tutto un difensore è la cosa più bella. Vincere dà autostima, c’è entusiamo allo stadio ed in città, lo percepiamo. Stasera la coreografia allo stadio ha rappresentato una delle più grandi emozioni vissute nella mia carriera. E’ emozionante vedere tutto il Catania unito verso il raggiungimento di un unico obiettivo. Continuiamo a lavorare, sapendo che il nostro unico modo di ringraziare la gente è dare tutto in campo, penso che potremo toglierci delle soddisfazioni”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***