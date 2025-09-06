domenica, 7 Settembre 2025
CASASOLA: “Abbiamo anche saputo soffrire, vedo grande compattezza”

foto Catania FC

Nel post gara di Catania-Monopoli, l’esterno rossazzurro Tiago Casasola ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti.

“Cerco di mettermi sempre a disposizione della squadra. La prima cosa che devo fare è difendere, poi se ci sono i presupposti spingo in attacco. Per noi avere alle spalle tre partite senza aver subito gol è una bella soddisfazione. Inizio del secondo tempo? Il Monopoli è un’ottima squadra, che può dire la sua in questo girone. In quei minuti di sofferenza avremmo dovuto gestire meglio la palla, abbiamo fatto degli errori, comunque sapendo soffrire. Credo che sia una virtù che una squadra vincente deve avere. Bravi poi a chiuderla. Questa è stata una partita per me più di contenimento, anche se la voglia di andare avanti c’era… Ho avuto un’occasione nel finale per spingere, sono felice che Lunetta abbia segnato. Siamo un gruppo coeso, vedo grande compattezza: seguiamo tutti il mister. Tutto l’ambiente è unito, per me questo è l’ingrediente più importante”.

