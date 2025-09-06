CATANIA A VALANGA SUL MONOPOLI: rossazzurri letali

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<
Poker rossazzurro allo stadio “Angelo Massimino”. Il Catania travolge il Monopoli imponendosi con il risultato di 4-0. Toscano conferma il 3-4-2-1 di base con un solo cambio di formazione rispetto alla gara di Cava: Pieraccini al posto di Celli, indisponibile. Match subito in discesa per i rossazzurri, che sbloccano il risultato al 23′ con Ierardi, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cicerelli. Ritmi non elevatissimi nel primo tempo, non molte occasioni prodotte ma pressing alto e tanta intensità ad opera del Catania con trame di gioco interessanti e ben sviluppate, spingendo soprattutto sulla corsia di sinistra. Si vede poco il Monopoli.
Nel secondo tempo D’Ausilio prende il posto di Corbari, arretrando Jimenez a centrocampo. La formazione ospite si fa viva pericolosamente al 59′: Dini, fino a quel momento inoperoso, compie un autentico miracolo sul tiro a botta sicura di Tirelli. Nei minuti successivi ancora Monopoli insidioso con i neo entrati Longo e Volpe, ma Dini si conferma una garanzia a difesa dei pali. Proprio nel momento migliore del Monopoli, il Catania trova cinicamente il gol del raddoppio. Lo fa trasformando un calcio di rigore con Cicerelli, il cucchiaio dell’ex Ternana non lascia scampo a Piana.
Il Gabbiano a questo punto non ci crede più e crolla sotto i colpi degli etnei: al minuto 83, difesa biancoverde totalmente sbilanciata, ne approfitta D’Ausilio che avanza a grandi falcate in area, vede e serve Aloi il quale con un tiro di pregevole fattura indirizzato all’angolino insacca. Partita finita? No, il Catania non è ancora sazio. Nel finale il neo entrato Stoppa sfiora il 4-0, ottimo intervento di Piana. In pieno recupero ci pensa Lunetta a calare il poker con un sinistro a giro chirurgico chiudendo i conti. Apoteosi al “Massimino”, al triplice fischio dell’arbitro i rossazzurri raccolgono i meritatissimi applausi del pubblico.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***