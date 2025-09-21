CATANIA FEMMINILE: pioggia di gol contro il Marsala in Coppa Italia Serie C

La società rossazzurra pone in evidenza l’esordio vittorioso per il Catania Women nel raggruppamento 1 della Coppa Italia Serie C: le rossazzurre si sono imposte per 10-0 sul Marsala. Insomma, una gara completamente a senso unico e ben interpretata dalle ragazze allenate da Silvestro Reitano. Tra le principali protagoniste dell’incontro spicca Giulia Martinelli, autrice di quattro reti. A segno anche Carlotta Sciuto (doppietta), Miriam Milazzo, Irene Di Vittorio, Vittoria Musumeci e Giulia Risina.

