domenica, 21 Settembre 2025
CATANIA FEMMINILE: pioggia di gol contro il Marsala in Coppa Italia Serie C

Redazione
By Redazione
0
63
foto Catania FC

La società rossazzurra pone in evidenza l’esordio vittorioso per il Catania Women nel raggruppamento 1 della Coppa Italia Serie C: le rossazzurre si sono imposte per 10-0 sul Marsala. Insomma, una gara completamente a senso unico e ben interpretata dalle ragazze allenate da Silvestro Reitano. Tra le principali protagoniste dell’incontro spicca Giulia Martinelli, autrice di quattro reti. A segno anche Carlotta Sciuto (doppietta), Miriam Milazzo, Irene Di Vittorio, Vittoria Musumeci e Giulia Risina.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

