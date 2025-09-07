domenica, 7 Settembre 2025
CATANIA-MONOPOLI: come cambia la storia del match. Ottavo acuto rossazzurro, secondo poker sotto l’Etna

foto Catania FC

Sale a quindici il numero d’incontri disputati dal Catania contro il Monopoli allo stadio “Angelo Massimino”. Sabato sera è maturata l’ottava vittoria rossazzurra (terza negli ultimi cinque anni), confermando la tendenza favorevole al Catania dei precedenti tra le due formazioni sotto l’Etna (completano il quadro cinque pareggi e due successi pugliesi). Gare spesso caratterizzate da non più di 1-2 gol di scarto. Il 4-0 di sabato rappresenta il risultato più largo nei confronti tra rossazzurri e biancoverdi in Sicilia, oltre che il secondo poker casalingo calato al Monopoli dopo il 4-1 del campionato di Lega Pro 2016/17: allora Russotto, Barisic, Mazzarani e Paolucci entrarono nel tabellino dei marcatori etnei, con Montini che rese meno pesante la sconfitta per il Gabbiano. Al timone del Catania c’era Pino Rigoli.

L’EDITORIALE | “Ed io avrò cura di te”: tra calcio e musica, Catania spinge
