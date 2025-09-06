CATANIA-MONOPOLI: ecco le formazioni ufficiali. Pieraccini in campo, Celli out

Le formazioni ufficiali di Catania e Monopoli, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la terza giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano decide di puntare quasi sullo stesso undici opposto settimana scorsa alla Cavese. Unica eccezione, l’inserimento di Pieraccini in difesa al posto di Celli, che però non figura neanche in panchina, immaginiamo per problemi di natura fisica. Confermato il 3-4-2-1 di base con Forte punta centrale, Caturano pronto ad entrare a gara in corso.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC), Di Gennaro (C), Pieraccini; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Allegretto, Martic, Raimo, Quiroz, D’Ausilio, Lunetta, Stoppa, Caturano.
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti (C), Miceli, Piccinini; Valenti, Scipioni, Battocchio, Greco, Imputato; Fall, Tirelli.
A disp. di Colombo: Albertazzi, Angileri, Bizzotto, Cascella, Oyewale, Ronco, Rossi, Bordo, Lattanzi, Longo, Volpe.
