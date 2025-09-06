domenica, 7 Settembre 2025
CATANIA-MONOPOLI: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino” con 12.080 abbonati

Poco più di 17.000 presenze, 17.495 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino”, in occasione della partita Catania-Monopoli, valida per la terza giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080 unità. 5.415 i biglietti venduti. Numeri simili alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Foggia, all’esordio in campionato. Presenti nel Settore Ospiti una quarantina di sostenitori biancoverdi.

