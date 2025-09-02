VERSO CATANIA-MONOPOLI: precedenti sotto l’Etna, sette affermazioni rossazzurre

Sono quattordici i precedenti tra Catania e Monopoli giocati alle pendici dell’Etna. Confronti ricorrenti tra le due squadre si ebbero a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e dal 2016 in poi. Il bilancio pende in favore dei rossazzurri, vittoriosi in sette occasioni sulla formazione pugliese.

Completano il quadro cinque pareggi (di cui quattro con risultato “ad occhiali”), l’ultimo dei quali nella stagione 2023/24 (marcatori Cicerelli e Bizzotto), e due affermazioni biancoverdi: la prima risalente alle stagione 2019/20: 0-2, realizzazioni di Fella e Donnarumma (oggi rossazzurro) contro il Catania di Lucarelli in evidente difficoltà, la seconda con il medesimo risultato qualche anno fa (reti di Langella e Bussaglia), nel giorno in cui il Tribunale annunciò il fallimento del Calcio Catania disponendo l’esercizio provvisorio.

In quattro circostanze il Catania si è imposto di misura al “Cibali” (1987, 1992, 2017 e 2024), rispettivamente con reti di Pietro Puzone, Vincenzo Del Vecchio, Davis Curiale e Gabriel Lunetta. Nel dicembre 2016 il largo successo per 4-1 portò le firme di Andrea Russotto, Maks Barisic, Andrea Mazzarani e Michele Paolucci dal dischetto, Mattia Montini realizzò invece il gol della bandiera per gli ospiti. Nell’annata 2018/19, la vittoria per 2-0 vide sul tabellino dei marcatori i centrocampisti Francesco Lodi e Federico Angiulli. Poi, nel 2020/21, il Catania targato Raffaele vinse 3-1: vantaggio ospite con Bunino, pari di Di Piazza al 40′, raddoppio di Dall’Oglio una decina di minuti più tardi e tris di Reginaldo al minuto 79.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 7

Pareggi: 5

Vittorie Monopoli: 2

Gol Catania: 14

Gol Monopoli: 7

Serie C1 1987-88 Catania 1-0 Monopoli

71′ Puzone

Serie C1 1988-89 Catania 0-0 Monopoli

Serie C1 1989-90 Catania 0-0 Monopoli

Serie C1 1990-91 Catania 0-0 Monopoli

Serie C1 1991-92 Catania 1-0 Monopoli

34′ Del Vecchio

Lega Pro 2015-16 Catania 0-0 Monopoli

Lega Pro 2016-17 Catania 4-1 Monopoli

28′ Russotto (C), 49′ Barisic (C), 51′ Mazzarani (C), 53′ Montini (M), 80′ Paolucci rig. (C)

Serie C 2017-18 Catania 1-0 Monopoli

8′ Curiale

Serie C 2018-19 Catania 2-0 Monopoli

60′ Lodi, 87′ Angiulli

Serie C 2019-20 Catania 0-2 Monopoli

17′ Fella, 88′ Donnarumma

Serie C 2020-21 Catania 3-1 Monopoli

19′ Bunino (M), 40′ Di Piazza (C), 48′ Dall’Oglio (C), 79′ Reginaldo (C)

Serie C 2021-22 Catania 0-2 Monopoli

20′ Langella, 94′ Bussaglia

Serie C 2023-24 Catania 1-1 Monopoli

30′ Cicerelli (C), 69′ Bizzotto (M)

Serie C 2024-25 Catania 1-0 Monopoli

49′ Lunetta

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***