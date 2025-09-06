CATANIA 4-0 MONOPOLI: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs SOCIETA’ SPORTIVA MONOPOLI
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 23′ Ierardi, 78′ Cicerelli (rig.), 83′ Aloi, 90’+6 Lunetta
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (VC) (69′ Allegretto), Di Gennaro (C) (87′ Stoppa), Pieraccini; Casasola, Corbari (45′ D’Ausilio), Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli (82′ Martic); Forte (70′ Lunetta).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Raimo, Quiroz, Caturano.
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti (C), Miceli (VC), Piccinini (85′ Ronco); Valenti (61′ Volpe), Scipioni, Battocchio (25′ Bordo), Greco (62′ Longo), Imputato (85′ Rossi); Fall, Tirelli.
A disp. di Colombo: Albertazzi, Angileri, Bizzotto, Cascella, Oyewale, Lattanzi.
ARBITRO: Alberto Poli (Verona)
PRIMO ASSISTENTE: Vittorio Consonni (Treviglio)
SECONDO ASSISTENTE: Davide Fenzi (Treviso)
QUARTO UFFICIALE: Giuseppe Rispoli (Locri)
OPERATORE FVS: Riccardo Leotta (Acireale)
AMMONITI: Corbari, Di Gennaro, Piccinini, Greco, Miceli
ESPULSI:
NOTE: 2′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 3 – 4
CROSS: 14 – 14
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 6 – 4
TIRI IN PORTA: 7 – 2
TIRI DENTRO L’AREA: 5 – 2
TIRI DA FUORI AREA: 4 – 2
TIRI FUORI: 3 – 2
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 1 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 2
PALI/TRAVERSE: 0 – 1
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 1
RIMESSE DAL FONDO: 4 – 5
RIMESSE LATERALI: 11 – 9
FUORIGIOCO: 0 – 1
FALLI COMMESSI: 9 – 8
POSSESSO PALLA: 53% – 47%
