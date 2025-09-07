CATANIA-MONOPOLI (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Monopoli, allo stadio “Angelo Massimino”, per la terza giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C stravinto dalla squadra di Mimmo Toscano. Risultato finale di 4-0 in favore del Catania. Vittoria larga, nel contesto di una partita che non si preannunciava agevole, contro un avversario che ha provato a mettere in difficoltà i rossazzurri in alcuni momenti dell’incontro, sfiorando anche il pareggio. Etnei dimostratisi, però, letali e abili a sfruttare con cinismo e carattere le occasioni.

Nel corso del primo tempo il Catania sblocca il risultato con Ierardi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa il rigore trasformato da Cicerelli pesa come un macigno psicologicamente sulla testa dei giocatori del Monopoli, nel loro momento migliore. Poi, nel finale, arrivano anche le realizzazioni di Aloi e Lunetta regalando una bella serata al popolo rossazzurro. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 4-0 Monopoli, gli highlights



***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***