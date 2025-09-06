CATANIA-MONOPOLI: vota il migliore rossazzurro in campo

Terzo impegno ufficiale di campionato per i rossazzurri. Dopo la rotonda vittoria maturata tra le mura amiche in occasione del match di esordio nel girone C di Serie C 2025/26 disputato contro il Foggia ed il successo di misura riportato a Cava de’ Tirreni, il Catania fa ritorno in campo per affrontare il Monopoli allo stadio “Angelo Massimino”. Risultato finale di 4-0 in favore della squadra di Mimmo Toscano.
Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:
***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***