CATANIA-SIRACUSA: partita trasmessa gratis e in chiaro da Telecolor

Domenica 5 ottobre, in occasione della sfida allo stadio “Angelo Massimino” l’emittente televisiva Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), trasmetterà l’incontro Catania-Siracusa gratis e in chiaro. Quattro ore live che prenderanno il via alle ore 13.30, ovvero 60 minuti prima del via. Si parte con la presentazione della partita, le formazioni ufficiali e le voci dei protagonisti poco prima del calcio d’inizio, si continua con il racconto live dei 90 minuti corredato dall’analisi dei casi arbitrali e dalle interviste flash a fine primo tempo e al triplice fischio e si conclude con un ricco post gara con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori.

