VERSO CATANIA-SIRACUSA: cenni di storia e precedenti, sfide anche in B tra le due squadre

Una trentina di partite tra campionato di Prima Divisione, Serie C, Serie B, Serie C1 e Coppa Italia, quelle complessivamente disputate dal Catania contro il Siracusa alle pendici dell’Etna. Bilancio ampiamente favorevole ai catanesi con 18 affermazioni, 9 pareggi e appena 2 acuti esterni di marca aretusea. Poker di vittorie negli ultimi quattro confronti ufficiali sotto il Vulcano: dal 3-2 di coppa con gol decisivo di La Torre ai risultati di 3-1 (Mazzarani, Di Grazia, Drausio marcatori rossazzurri), 1-0 (Curiale) e 2-1 (Marotta e Biagianti a segno tra le fila del Catania) in C.

Un confronto che storicamente si propone dai lontanissimi anni ’30, quando le due compagini militavano in Prima Divisione, cominciando a dar luogo a sfide equilibrate e sentite. Tra il 1930 ed 1951, i due successi più rotondi del Catania furono il 2-0 caratterizzato dalla doppietta di Antolini (1938/39) ed il 3-1 (1950/51) con reti di Brondi – doppietta – e Gavazzi. Qualche organo d’informazione evidenzia anche alcuni precedenti riferiti all’annata 1946/47, ma non fanno testo visto che il Catania affrontò la Comunale Siracusa, club sciolto dopo appena un paio d’anni di vita e ben diverso dalla tradizionale squadra aretusea, che in quel periodo ottenne la salvezza in Serie B.

Si registrano quattro derby siciliani tra le due compagini giocati a Catania nel campionato cadetto (tre acuti etnei ed un pareggio), poi dopo circa vent’anni le squadre si sono ritrovate in terza serie. Spesso il Catania ha avuto la meglio attraverso affermazioni di misura. Il successo con il più elevato numero di gol di scarto lo ha realizzato il Siracusa, travolgendo i rossazzurri al ‘Cibali’ con un pesante 1-4 agli inizi degli anni ’90, in C1: Vincenzino Del Vecchio mise a segno l’illusordio vantaggio catanese, gli ospiti evidenziarono una reazione rabbiosa perforando quattro volte la difesa etnea.

Il 3-2 che i rossazzurri hanno rifilato al Siracusa in Coppa Italia nel 1992/93 è stato l’ultimo confronto esterno degli aretusei al cospetto del Catania. Poi, appuntamenti in C a oltre vent’anni di distanza con sole vittorie per la formazione dell’Elefante. Particolarmente sofferte le più recenti, decise nei minuti finali dai gol di Curiale e Biagianti.

Fra le due tifoserie esiste una forte rivalità, più sentita da parte aretusea. Si narra di una rivalità tra città con origini antichissime, probabilmente fin dal 476 a.C. quando avvenne la dominazione siracusana. Nello specifico, Gerone I, Tiranno di Siracusa, ordinò una prima spedizione punitiva contro la cittadina di Katane, una volta rasa al suolo ne deportò gli abitanti a Leontinoi, l’attuale Lentini, ripopolando la città con circa 10 000 nuovi abitanti, formata in parte da coloni siracusani e greci, dandola ad amministrare a suo figlio Dinomene. Catania verrà liberata solo intorno al 460 a.C. da Ducezio, scacciando i siracusani e ridonando alla città liberata la propria identità.

BILANCIO PRECEDENTI CATANIA-SIRACUSA

Vittorie Catania: 18

Pareggi: 9

Vittorie Siracusa: 2

Gol Catania: 43

Gol Siracusa: 23

Prima Divisione 1930-31, Catania 1-1 Siracusa

12′ Ferrari (S), 15′ Pulzone (C)

Prima Divisione 1931-32, Catania 1-1 Siracusa

10′ Pogliano (C), 60′ Devoto (S)

Prima Divisione 1932-33, Catania 0-0 Siracusa

Prima Divisione 1933-34, Catania 1-0 Siracusa

51′ Pignattelli

Serie C 1938-39, Catania 2-0 Siracusa

21′ Antolini, 39′ Antolini

Serie C 1940-41, Catania 1-1 Siracusa

25′ Morgia (S), 69′ Stivanello (C)

Coppa Italia 1940-41, Catania 0-2 Siracusa

(a tavolino. Sul campo 3-0 2′ Oliviero, 3′ Peternel, 87′ Di Bella)

Serie C 1941-42, Catania 2-2 Siracusa

14′ Koenig (C), 33′ Nelli (S), 38′ Koenig (C), 51′ Mazzoli (S)

Serie C 1942-43, Catania 2-1 Siracusa

50′ Marini (C), 51′ Cattaneo (S), 57′ Mazzoli aut. (C)

Serie B 1949-50, Catania 1-1 Siracusa

30′ Fusco (C), 52′ Marchetto (S)

Serie B 1950-51, Catania 3-1 Siracusa

29′ Polo (S), 49′ Brondi (C), 51′ Brondi (C), 75′ Gavazzi (C)

Serie B 1951-52, Catania 1-0 Siracusa

62′ Klein

Serie B 1952-53, Catania 1-0 Siracusa

6′ Quoiani

Serie C 1974-75, Catania 0-0 Siracusa

Coppa Italia Serie C 1974-75, Catania 1-0 Siracusa

80′ Simonini

Serie C 1977-78, Catania 1-0 Siracusa

22′ Crippa aut. (C)

Coppa Italia Serie C 1977-78, Catania 2-0 Siracusa

9′ Bortot, 41′ Malaman

Serie C1 1979-80, Catania 2-1 Siracusa

12′ Borghi (C), 39′ Piga (C), 81′ Bitetto (S)

Coppa Italia Serie C 1988-89, Catania 2-0 Siracusa

36′ D’Ottavio, 64′ Maddaloni

Serie C1 1989-90, Catania 2-0 Siracusa

10′ Cipriani, 70′ Scienza

Coppa Italia Serie C 1989-90, Catania 3-1 Siracusa

7′ Arabito (S), 48′ D’Ottavio (C), 74′ Arabito aut. (C), 87′ Di Dio (C)

Serie C1 1990-91, Catania 1-4 Siracusa

6′ Del Vecchio (C), 12′ Mazzuccato (S), 31′ Mazzuccato (S), 38′ Bizzarri (S), 79′ Milazzo (S)

Coppa Italia Serie C 1990-91, Catania 2-1 Siracusa

53′ Cipriani (C), 59′ Cipriani (C), 74′ Strada (S)

Serie C1 1991-92, Catania 2-2 Siracusa

4′ Cipriani (C), 20′ Pazzini (S), 47′ Balleri (S), 67′ Colasante (C)

Serie C1 1992-93, Catania 0-0 Siracusa

Coppa Italia Serie C 1992-93, Catania 3-2 Siracusa

22′ Russo (C), 32′ Pelosi (C), 77′ Zanetti (S), 87′ La Torre (C), 90′ Di Baia (S)

Lega Pro 2016/17, Catania 3-1 Siracusa

13′ Mazzarani (C), 45’+1 Di Grazia (C), 51′ Drausio (C), 79′ Scardina (S)

Serie C 2017/18, Catania 1-0 Siracusa

70′ Curiale

Serie C 2018/19, Catania 2-1 Siracusa

47′ Marotta (C), 71′ Catania (S), 87′ Biagianti (C)

