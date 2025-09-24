mercoledì, 24 Settembre 2025
CATANIA-SIRACUSA: stop ai tifosi aretusei al “Massimino”

ultras siracusa

Il prossimo impegno casalingo del Catania in campionato si disputerà domenica 5 ottore. Allo stadio “Angelo Massimino” i rossazzurri se la vedranno con il Siracusa neo promosso in Serie C. Derby siciliano che si ripropone dopo quelli disputati nella stagione 2018/19. Come prevedibile, restrizioni all’orizzonte per la tifoseria aretusea, in conseguenza dei rapporti sportivamente non idilliaci tra le opposte tifoserie che hanno generato scontri in passato. Il Prefetto della Provincia di Catania disporrà il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa, anche per gli eventuali sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Siracusa Calcio.

