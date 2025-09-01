CATANIA SOCIAL – Chiarella: “Con un pò di amarezza è tempo di dirsi nuovamente arrivederci…”

“Bedda Catania, con un pizzico di amarezza nel cuore è arrivato nuovamente il tempo di dirsi arrivederci. In questi anni travagliati sei diventata Casa, mi hai permesso di crescere, di conoscere persone speciali e di vivere in una città meravigliosa. Se è destino ci ritroveremo. A presto”. Parole di Marco Chiarella, su Instagram, dopo il raggiungimento dell’accordo per la cessione in prestito “secco” dal Catania alla Recanatese, squadra militante nel campionato di Serie D.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***