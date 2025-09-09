martedì, 9 Settembre 2025
CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Labor omnia vincit”

Redazione
By Redazione
0
46
foto Catania FC

Matteo Di Gennaro, perno della retroguardia rossazzurra, utilizza sui social una frase in latino a commento della vittoriosa prestazione contro il Monopoli e, in generale, del buon avvio di campionato del Catania: “Labor omnia vincit”, che significa letteralmente «la fatica vince ogni cosa». Un modo per sottolineare come con l’impegno, la tenacia e la dura fatica del lavoro si possa ottenere qualsiasi risultato. Con “labor” si intende, in generale, l’impegno, lo sforzo fisico e anche mentale. Al centro del pensiero di Di Gennaro c’è, quindi, il lavoro intenso della squadra di mister Mimmo Toscano. Un lavoro impostato in un certo modo già dal ritiro sostenuto nel pre campionato a Norcia e che prosegue in sede, lungo un percorso appena cominciato che presenta ancora molteplici insidie.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

