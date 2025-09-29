CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Momento difficile, ne usciremo insieme”

Continuano a giungere critiche legittime all’indirizzo della negativa prestazione offerta dal Catania a Cerignola. Dagli inizi di settembre i rossazzurri sono a secco di vittorie. Situazione non facile in casa Catania. Il difensore Matteo Di Gennaro mostra comunque fiducia, via social, nei confronti della squadra ritenendo che abbia tutte le carte in regola per superare il momento di difficoltà attraversato. Queste le sue parole su Instagram: “Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì! Ne usciremo, insieme”.
