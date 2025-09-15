lunedì, 15 Settembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA SOCIAL - Di Gennaro: "Rialzarsi. Insieme. Più forti…"
Catania NewsCatania SocialPrimo Piano

CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Rialzarsi. Insieme. Più forti…”

Redazione
By Redazione
0
239
foto Catania FC

Il difensore rossazzurro Matteo Di Gennaro, uno dei leader della squadra di Mimmo Toscano, sprona il gruppo e l’ambiente tutto a risollevarsi attraverso la forza dell’unione: “Rialzarsi, Insieme, più Forti..!”, queste le parole utilizzate su Instagram da Di Gennaro, tra i protagonisti in negativo della prestazione deficitaria offerta domenica pomeriggio a Cosenza. L’auspicio è che la sconfitta maturata in terra calabrese rappresenti un semplice incidente di percorso. Di certo è una sconfitta che fa rumore, soprattutto per le modalità con cui si è concretizzata. Vincere è la medicina migliore per ripartire. L’occasione per rialzare la testa arriva sabato contro il Sorrento, davanti ai propri tifosi. Gli stessi tifosi che chiedono di sudare la maglia, mostrando attaccamento alla maglia e senso d’appartenenza. Sempre.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: nel chiuso dello spogliatoio la chiave per rialzare subito la testa
Articolo successivo
SERIE C: pari Giugliano, in gol anche l’ex Catania Zammarini. Come cambia la classifica
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web