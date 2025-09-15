CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Rialzarsi. Insieme. Più forti…”

Il difensore rossazzurro Matteo Di Gennaro, uno dei leader della squadra di Mimmo Toscano, sprona il gruppo e l’ambiente tutto a risollevarsi attraverso la forza dell’unione: “Rialzarsi, Insieme, più Forti..!”, queste le parole utilizzate su Instagram da Di Gennaro, tra i protagonisti in negativo della prestazione deficitaria offerta domenica pomeriggio a Cosenza. L’auspicio è che la sconfitta maturata in terra calabrese rappresenti un semplice incidente di percorso. Di certo è una sconfitta che fa rumore, soprattutto per le modalità con cui si è concretizzata. Vincere è la medicina migliore per ripartire. L’occasione per rialzare la testa arriva sabato contro il Sorrento, davanti ai propri tifosi. Gli stessi tifosi che chiedono di sudare la maglia, mostrando attaccamento alla maglia e senso d’appartenenza. Sempre.

