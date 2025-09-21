domenica, 21 Settembre 2025
CATANIA SOCIAL: Pieraccini e Di Gennaro mandano messaggi di positività e perseveranza

foto Catania FC

“Be positive”. Due semplici parole in lingua inglese di facile comprensione, inviando Simone Pieraccini all’ambiente rossazzurro un messaggio di positività attraverso la piattaforma di social networking Instagram. Matteo Di Gennaro, invece, sottolinea l’importanza di perverare e di rimanere costanti e fermi nei propositi, non lasciandosi scoraggiare dalle difficoltà. Inseguendo con tenacia gli obiettivi. Pieraccini e Di Gennaro intendono trasmettere segnali di fiducia dopo la brutta sconfitta di Cosenza ed il deludente pareggio casalingo riportato contro il Sorrento. Le recenti prestazioni sono state indiscutibilmente negative, ma i difensori rossazzurri continuano a guardare con ottimismo al prosieguo di stagione.

