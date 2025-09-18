giovedì, 18 Settembre 2025
Catania NewsLega ProPrimo Piano

CATANIA-SORRENTO: disponibilità biglietti, la situazione nei settori del “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
85

Ultimi tagliandi disponibili in Curva Nord (capienza 6.256 posti), mentre si registra una bassa disponibilità di biglietti nella Sud (capienza 5.663 posti), in vista di Catania-Sorrento, match in programma sabato con fischio d’inizio alle ore 17:30. Secondo quanto riporta TicketOne, l’aggiornamento delle ore 15:30 di giovedì 18 settembre fa registrare anche una bassa disponibilità di biglietti in Tribuna A superiore, media negli altri settori, alta in quello riservato agli ospiti. La prevendita procede a buon ritmo malgrado la pesante sconfitta di Cosenza abbia generato un pò di malcontento nell’ambiente. Sabato potrebbero raggiungere l’impianto sportivo etneo almeno in 16mila unità. Tifosi rossazzurri pronti a rispondere presente allo stadio “Angelo Massimino”, come sempre.

