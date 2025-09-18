CATANIA-SORRENTO: disponibilità biglietti, la situazione nei settori del “Massimino”

Ultimi tagliandi disponibili in Curva Nord (capienza 6.256 posti), mentre si registra una bassa disponibilità di biglietti nella Sud (capienza 5.663 posti), in vista di Catania-Sorrento, match in programma sabato con fischio d’inizio alle ore 17:30. Secondo quanto riporta TicketOne, l’aggiornamento delle ore 15:30 di giovedì 18 settembre fa registrare anche una bassa disponibilità di biglietti in Tribuna A superiore, media negli altri settori, alta in quello riservato agli ospiti. La prevendita procede a buon ritmo malgrado la pesante sconfitta di Cosenza abbia generato un pò di malcontento nell’ambiente. Sabato potrebbero raggiungere l’impianto sportivo etneo almeno in 16mila unità. Tifosi rossazzurri pronti a rispondere presente allo stadio “Angelo Massimino”, come sempre.
