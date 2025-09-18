CATANIA-SORRENTO: ecco dove seguire la partita in tv e streaming

Sabato 20 settembre il Catania affronterà il Sorrento in occasione della quinta giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 17:30 presso lo stadio “Angelo Massimino”. Non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro del match ma Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 22 Settembre alle 22:15. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Catania-Sorrento su Sky Sport (canale 251), Sky Sport Arena (canale 204) in live streaming su Sky Go e NOW.

