CATANIA-SORRENTO: ecco le formazioni ufficiali. Dentro Celli, Di Tacchio e Quaini. Donnarumma, Lunetta e Corbari in panchina

foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Catania e Sorrento, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la quinta giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano apporta qualche modifica all’undici di partenza rispetto alla formazione scesa in campo a Cosenza. Quaini prende il posto dello squalifica Aloi, Di Tacchio rileva Corbari, Celli schierato sulla fascia sinistra (panchina per Donnarumma). Riecco Jimenez sulla trequarti nel 3-4-2-1 di base. I costieri di mister Conte opporranno alla squadra rossazzurra una linea difensiva composta da tre uomini, cinque in fase di non possesso.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C), Celli; Jimenez, Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Donnarumma, Raimo, Quiroz, Corbari, Forti, Lunetta, Stoppa.
SORRENTO (3-4-1-2): Harrasser; Di Somma, Carillo, Fusco (C); Piras, Cuccurullo (VC), Franco, Colombini; Cangianiello; D’Ursi, Sabbatani.
A disp. di Conte: D’Aniello, Solcia, Riccardi, Shaw, Potenza, Matera, Crecco, Vilardi, Tonni, Esposito, Russo, Santini, Plescia.

