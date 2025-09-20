CATANIA-SORRENTO: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Poco meno di 17.000 presenze, 16.786 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino”, in occasione della partita Catania-Sorrento, valida per la quinta giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080 unità. 4.706 i biglietti venduti. Numeri inferiori di 709 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Monopoli. Presenti nel Settore Ospiti una trentina di sostenitori rossoneri.
