sabato, 20 Settembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-SORRENTO: il dato ufficiale degli spettatori presenti al "Massimino"
Catania NewsLega ProPrimo Piano

CATANIA-SORRENTO: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
243

Poco meno di 17.000 presenze, 16.786 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativo all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino”, in occasione della partita Catania-Sorrento, valida per la quinta giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080 unità. 4.706 i biglietti venduti. Numeri inferiori di 709 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Monopoli. Presenti nel Settore Ospiti una trentina di sostenitori rossoneri.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-SORRENTO: ecco le formazioni ufficiali. Dentro Celli, Di Tacchio e Quaini. Donnarumma, Lunetta e Corbari in panchina
Articolo successivo
CATANIA 0-0 SORRENTO: tabellino e statistiche partita
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web