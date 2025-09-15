CATANIA-SORRENTO: info prevendita biglietti

Il Catania Football Club rende noto che oggi, lunedì 15 settembre, alle ore 10.00 ha inizio la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Sorrento, valevole per la quinta giornata del girone C del campionato di Serie C ed in programma allo stadio “Angelo Massimino” sabato 20 settembre alle ore 17.30. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate.



Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità. I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale o in versione provvisoria in formato digitale (non saranno valide le ricevute cartacee degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità.



PREZZI DEI BIGLIETTI (inclusi diritti di prevendita):

Curve € 16

Tribuna B € 30

Tribuna A € 45

Tribuna Elite € 75

Settore Ospiti € 16

Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***