LIVE (s.t.): Catania 0-0 Sorrento, tabellino e statistiche partita

57′ Doppio cambio Catania: Lunetta e Corbari al posto di Jimenez e Di Tacchio

CATANIA FOOTBALL CLUB vs SORRENTO CALCIO

Stadio “Angelo Massimino” – Catania

MARCATORI:

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C) (56′ Corbari), Celli; Jimenez (57′ Lunetta), Cicerelli; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Donnarumma, Raimo, Quiroz, Forti, Stoppa.

SORRENTO (3-4-1-2): Harrasser; Di Somma, Carillo (20′ Solcia), Fusco (C); Piras, Cuccurullo (VC), Franco, Colombini; Cangianiello; D’Ursi, Sabbatani.

A disp. di Conte: D’Aniello, Riccardi, Shaw, Potenza, Matera, Crecco, Vilardi, Tonni, Esposito, Russo, Santini, Plescia.

ARBITRO: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

PRIMO ASSISTENTE: Gianmarco Macripo’ (Siena)

SECONDO ASSISTENTE: Matteo Nigri (Trieste)

QUARTO UFFICIALE: Dario Madonia (Palermo)

OPERATORE FVS: Riccardo Leotta (Acireale)

AMMONITI: Dini

ESPULSI:

NOTE: 6′ di recupero p.t.; 45′ rigore di D’Ursi parato da Dini

CALCI D’ANGOLO: 6 – 0

CROSS: 13 – 3

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 0

TIRI IN PORTA: 2 – 1

TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 1

TIRI DA FUORI AREA: 3 – 0

TIRI FUORI: 3 – 0

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 0

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 0 – 1

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 1

PALI/TRAVERSE:

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 1 – 2

RIMESSE DAL FONDO: 0 – 4

RIMESSE LATERALI: 6 – 4

FUORIGIOCO:

FALLI COMMESSI: 8 – 4

POSSESSO PALLA: 63% – 37%

