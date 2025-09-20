LIVE (s.t.): Catania 0-0 Sorrento, tabellino e statistiche partita

57′ Doppio cambio Catania: Lunetta e Corbari al posto di Jimenez e Di Tacchio
CATANIA FOOTBALL CLUB vs SORRENTO CALCIO
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI:
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C) (56′ Corbari), Celli; Jimenez (57′ Lunetta), Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Donnarumma, Raimo, Quiroz, Forti, Stoppa.
SORRENTO (3-4-1-2): Harrasser; Di Somma, Carillo (20′ Solcia), Fusco (C); Piras, Cuccurullo (VC), Franco, Colombini; Cangianiello; D’Ursi, Sabbatani.
A disp. di Conte: D’Aniello, Riccardi, Shaw, Potenza, Matera, Crecco, Vilardi, Tonni, Esposito, Russo, Santini, Plescia.
ARBITRO: Dario Di Francesco (Ostia Lido)
PRIMO ASSISTENTE: Gianmarco Macripo’ (Siena)
SECONDO ASSISTENTE: Matteo Nigri (Trieste)
QUARTO UFFICIALE: Dario Madonia (Palermo)
OPERATORE FVS: Riccardo Leotta (Acireale)
AMMONITI: Dini
ESPULSI:
NOTE: 6′ di recupero p.t.; 45′ rigore di D’Ursi parato da Dini
CALCI D’ANGOLO: 6 – 0
CROSS: 13 – 3
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 0
TIRI IN PORTA: 2 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 1
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 0
TIRI FUORI: 3 – 0
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 0
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 0 – 1
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 1
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 1 – 2
RIMESSE DAL FONDO: 0 – 4
RIMESSE LATERALI: 6 – 4
FUORIGIOCO:
FALLI COMMESSI: 8 – 4
POSSESSO PALLA: 63% – 37%
