sabato, 20 Settembre 2025
HomeCatania NewsLIVE (s.t.): Catania 0-0 Sorrento, tabellino e statistiche partita
Catania NewsTabellini partiteFocusLega ProPrimo PianoStatistiche

LIVE (s.t.): Catania 0-0 Sorrento, tabellino e statistiche partita

Redazione
By Redazione
0
359

57′ Doppio cambio Catania: Lunetta e Corbari al posto di Jimenez e Di Tacchio

CATANIA FOOTBALL CLUB vs SORRENTO CALCIO
Stadio “Angelo Massimino” – Catania

MARCATORI:

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (VC), Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio (C) (56′ Corbari), Celli; Jimenez (57′ Lunetta), Cicerelli; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Allegretto, Donnarumma, Raimo, Quiroz, Forti, Stoppa.
SORRENTO (3-4-1-2): Harrasser; Di Somma, Carillo (20′ Solcia), Fusco (C); Piras, Cuccurullo (VC), Franco, Colombini; Cangianiello; D’Ursi, Sabbatani.
A disp. di Conte: D’Aniello, Riccardi, Shaw, Potenza, Matera, Crecco, Vilardi, Tonni, Esposito, Russo, Santini, Plescia.
ARBITRO: Dario Di Francesco (Ostia Lido)
PRIMO ASSISTENTE: Gianmarco Macripo’ (Siena)
SECONDO ASSISTENTE: Matteo Nigri (Trieste)
QUARTO UFFICIALE: Dario Madonia (Palermo)
OPERATORE FVS: Riccardo Leotta (Acireale)
AMMONITI: Dini
ESPULSI:
NOTE: 6′ di recupero p.t.; 45′ rigore di D’Ursi parato da Dini
CALCI D’ANGOLO: 6 – 0
CROSS: 13 – 3
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 0
TIRI IN PORTA: 2 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 2 – 1
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 0
TIRI FUORI: 3 – 0
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 0
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 0 – 1
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 1
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 1 – 2
RIMESSE DAL FONDO: 0 – 4
RIMESSE LATERALI: 6 – 4
FUORIGIOCO:
FALLI COMMESSI: 8 – 4
POSSESSO PALLA: 63% – 37%

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-SORRENTO: ecco le formazioni ufficiali. Dentro Celli, Di Tacchio e Quaini. Donnarumma, Lunetta e Corbari in panchina
Articolo successivo
CATANIA-SORRENTO: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web