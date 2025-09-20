CATANIA-SORRENTO (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Sorrento, allo stadio “Angelo Massimino”, per la quinta giornata del campionato di Serie C 2025/26. Match valevole per il girone C che non ha visto nè vincitori nè vinti. Il Sorrento veniva da una serie di sconfitte, ultima delle quali a Salerno con il rammarico di avere sciupato il rigore del possibile pareggio. Anche a Catania i costieri hanno avuto un’occasionissima sciupata dal dischetto ma, al termine dei 90′ più recupero, sono tornati dalla trasferta etnea con un punto. Risultato finale di 0-0.

Niente da fare per la squadra di Mimmo Toscano che cercava immediato riscatto tra le mura amiche dopo il ko di Cosenza, rimediando un punto che, obiettivamente, serve a poco. Soprattutto la prestazione non è stata convincente, sbattendo contro il muro di un avversario che ha chiuso tutti i varchi, non disunendosi mai al cospetto degli assalti comunque poco convinti di un Catania piuttosto lento e prevedibile. Allo scadere del primo tempo Dini ha evitato il gol del clamoroso 0-1, neutralizzando il rigore di D’Ursi. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 0-0 Sorrento, gli highlights



